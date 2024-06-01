بعد مرور شهر على عرضه.. إيرادات فيلم "السرب" تتجاوز الـ 38 مليون جنيه

واصل فيلم "السرب" تحقيق المزيد من الإيرادات عقب عرضه في دور العرض السينمائية بعد موسم عيد الفطر السابق، حيث تصدر العمل إيرادات السينما المصرية في الإيرادات اليومية.

وتجاوز فيلم السرب لأحمد السقا، ونخبة من ألمع النجوم اليوم السبت، إيرادات بلغت 900 ألفًا و175 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن خلال 31 يوم عرض أكثر من 38 مليونًا و201 ألفًا و680 جنيهًا.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب لأحمد السقا

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب للفنان أحمد السقا

وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.