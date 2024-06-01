"الستات مايعرفوش يكدبوا" يحتفي بالفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

احتفت مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بالفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، واستضافت عددًا من الفائزات والفائزين.

وقالت نورا عيسى الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية، إن عملها في مجال حقوق الإنسان دفعها لعمل أبحاث في هذا المجال للاهتمام بالفئات الأكثر تهميشًا، وأجرت بحثا عنوانه "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب".

ولفتت إلى أن الدولة مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة ومهتمة بالمرأة، لكن المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج لتمييز إيجابي مضاعف لأن حياتها أصعب من الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتاج أن نعمل لدعمها