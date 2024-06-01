السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلجيكا تدين محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"

الأونروا
الأونروا

أدانت بلجيكا، مساء اليوم السبت، محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم، إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف الأونروا، منظمة إرهابية، ورفع الحصانة عن موظفيها.

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الأونروا: فكرة تفكيك الوكالة ليست جديدة.. واللاجئ الفلسطينى يعتمد علينا بشكل كامل

وشددت لحبيب على أن أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

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تقارير إسرائيلية: تل أبيب تلزم الأونروا بإخلاء مقراتها فى القدس خلال 30 يوما

يجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا.

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ239، العدوان الوحشي على  قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومدينة غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها وبلدة لاهيا المجاورة شمالًا، بعد 20 يومًا، تكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة.

بلجيكا الامم المتحدة الأونروا إسرائيل منظمة ارهابية قطاع غزة

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