السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون يرحب بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

جريدة الدستور

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيًا لإنهاء الحرب بهدف تحقيق "سلام دائم".
جاء ذلك في منشور باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حساب ماكرون عبر منصة إكس.
وقال ماكرون إننا "ندعم اقتراحًا أعلنت عنه الولايات المتحدة لاتفاق شامل، كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لتحقيق السلام والأمان للجميع".
وطالب بـ"الإفراج عن الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار بغزة بهدف العمل من أجل تحقيق السلام، والتقدم في تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأمس الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

"النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

ضبط سيدة بالإسكندرية بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين