ماكرون يرحب بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيًا لإنهاء الحرب بهدف تحقيق "سلام دائم".

جاء ذلك في منشور باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حساب ماكرون عبر منصة إكس.

وقال ماكرون إننا "ندعم اقتراحًا أعلنت عنه الولايات المتحدة لاتفاق شامل، كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لتحقيق السلام والأمان للجميع".

وطالب بـ"الإفراج عن الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار بغزة بهدف العمل من أجل تحقيق السلام، والتقدم في تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وأمس الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.