استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع والأرصاد توضح التفاصيل

عاودت الموجة الحارة سيطرتها من جديد على أنحاء الجمهورية ابتداءً من أمس الجمعة، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، حيث شهدت البلاد طقسا ربيعيا مستقرا ودرجات حرارة بمعدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الماضي، ومع ذلك، فبدأت ارتفاعات الحرارة منذ يوم أمس تتأثر بكتل هوائية حارة تؤثر على جميع مناطقها.

عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية من الموجة الحارة حيث يتوقع أن تستمر على معظم الأنحاء غدا الأحد الموافق الثاني من يونيو الجاري وحتى الجمعة السابع من الشهر ذاتها وفيما يشهد الشمال طقسا حارا نسبيا نهارا، ويتوقع أن تكون الحرارة معتدلة ليلًا، بينما يعاني جنوب سيناء وجنوب الصعيد من درجات حرارة مائلة للارتفاع.

حالة الطقس خلال الأسبوع

كما يتوقع أن تكون حالة الطقس شديدة الحرارة طوال الأسبوع، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل المواطنين، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الموجة الحارة ستؤثر على مختلف المناطق، مما يجعل متابعة تحديثات حالة الطقس اليوم أمرًا ضروريا.

كما حذرت أيضا من اضطرابات في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، مع سرعة رياح تصل إلى 60 كم/ساعة، وارتفاع موج البحر إلى مترين، وتوصي أيضًا بأخذ الحيطة والحذر نظرًا لاحتمال تشكل الغبار والرمال في جنوب سيناء.

من جانبها، تشير الأرصاد إلى نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق خلال الأيام اللاحقة، مما يعزز من شعور الحرارة وقد يؤدي إلى تكون عواصف رملية في مناطق محددة.

وبالنظر إلى هذه التوقعات، تحث الأرصاد المواطنين على اتباع إجراءات السلامة المعتادة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، وضرورة شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، والابتعاد عن التنقل غير الضروري في حالات الطقس السيئ.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 37 / الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 33 / الصغرى 22

بنها: العظمى 37 / الصغرى 24

بورسعيد: العظمى 29 / الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 37 / الصغرى 21

السويس: العظمى 37 / الصغرى 21

شبين الكوم: العظمى 37 / الصغرى 23

طنطا: العظمى 36 / الصغرى 23

كفر الشيخ: العظمى 35 / الصغرى 23

الفيوم: العظمى 40 / الصغرى 25

بني سويف: العظمى 40 / الصغرى 25

سانت كاترين: العظمى 33 / الصغرى 14

الأقصر: العظمى 45 / الصغرى 29.

أسوان: العظمى 45 / الصغرى 30.

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