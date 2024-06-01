السبت 01 يونيو 2024
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رمضان عبد المعز يوضح روحانيات فريضة الحج (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه في الحلقات المقبلة سيتناول برنامجه "لعلهم يفقهون" الركن الأعظم في الإسلام وهو الحج.

وأضاف، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه ورد عن النبي محمد العديد من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل أداء مناسك الحج والثواب الذي يجنيه المسلم جراء أداء هذا الركن من أركان الإسلام، ومن أبرز هذه الأحاديث: ما ورد في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن رسول الله قال: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".

ونوه، أن للحج منافع روحية كثيرة وفضل كبير، الحجُّ أحد أركان الإسلام الْخَمسة، أوجبَه الله - سبحانه وتعالى- على المستطيع من عباده في قوله- جلَّ شأنُه: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: 97) وهو عبادة العمر.

وأضاف الحج فرصة للمسلم كي يتدرَّب على عفة اللسان، والبعد عن الجارح من الكلام المسيئ للمشاعر والأحاسيس، ذلك النَّهج من الحديث الذي يَدْعو الإسلامُ المسلمَ أن يترفَّع عنه، فالحج فرصة للتدريب العمليِّ على صيانة اللِّسان، والتحلِّي بِمَكارم الأخلاق.

 

الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز فريضة الحج دي ام سي الحج والعمرة لعلهم يفقهون

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