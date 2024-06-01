العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، على جثة مُسن متحللة داخل منزله في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مُسن متحللة داخل منزل في منطقة المعنا التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة محمد.ب يبلغ من العمر 60 عامًا متحللة لوفاته منذ 3 أيام، ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.