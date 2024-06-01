المشدد 5 سنوات لمتهم استعرض القوة على مواطن فى سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة عنصر إجرامي أحرز سلاحًا ناريًا واستعرض القوة على ضحية له في مركز ساقتلة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة قد اتهمت العنصر الإجرامي، المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليه لتخويفه وترويعه وبث الرعب في قلبه بأن أطلق النار على ممتلكاته وأتلفها.

وقد أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.