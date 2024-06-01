رفع 20 طن مخلفات وقمامة وإزالة حالة تعدِ على أملاك الدولة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وأعمال التجميل بجانب إزالة التعديات وتمكنت من رفع 20 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة حالة تعدي على أرض املاك دولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تحت إشراف اكرام محمود نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور الحسينى شادى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تمكنت اليوم من إزالة فورية بالمهد لحالة تعدى على أملاك الدولة عبارة عن سور على مساحة ٥٠ فدانا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل واصل أعمال النظافة اليومية وقام بتنظيم حملة نظافة بشوارع وطرق القرية وتمكن من رفع ٢٠ طن من المخلفات الصلبة من القرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية نظمت حملات تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة، وعلوة السريع مدير كورنيش شمال، وخالد خليل مدير كورنيش وسط وفريق العمل بالكورنيش لمواصلة اعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل والتى تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا يقضون عليه امتع الأوقات مع أسرهم وذويهم مشيرا إلي أنه وجه بضرورة الاهتمام بالزراعات والنجيل وإعادة زراعة المتأكل منها للحفاظ على كورنيش النيل.

وأكد أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لوقف التعدى على أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعدى والمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

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