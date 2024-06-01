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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعاملات المسائية| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 1-6-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية 

 نقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لاستعراض آخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا ليسجل نحو 47.21 جنيه للبيع و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية

 سجل سعر الدولار اليوم السبت استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

بكام سعر الدولار اليوم السبت 1-6-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر تداول الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك عبر موقعه الإلكتروني.

سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعرصرف الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

  • سجل سعر الدولار نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.65 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.83 جنيه للبيع.

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