يحتضن ملعب ويمبلي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا كونه أكثر الفرق تحقيقًا للقب ويملك 14 لقبًا ويأمل في تحقيق اللقب الـ15، بينما يأمل فريق بروسيا دورتموند في تحقيق المفاجأة وحصد اللقب الثاني في تاريخه.

وتأهل بروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا بمسماه الحديث 3 مرات، حقق اللقب في موسم 1996-1997، وخسر نهائي البطولة في موسم 2012-2013 أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

أما في المسمى القديم للبطولة، وهو كأس الكئوس الأوروبية، فلم ينجح دورتموند في التأهل لمباراتها النهائية.

على الجانب الآخر، وبالمسمى الحديث تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية 9 مرات، حقق اللقب في 8 وينتظر مباراة اليوم لمعانقة اللقب التاسع لأبطال أوروبا بالمسمى الحديث.

وبمسمى أبطال أوروبا القديم، تأهل ريال مدريد لنهائي البطولة 9 مرات، وحقق اللقب في 6 منها.



بروسيا دورتموند وريال مدريد.. نحو ما لم يحدث من 43 عامًا



في موسم 1980-1981، بدأ ريال مدريد مبارياته في بطولة كأس الكئوس الأوروبية بمواجهة فريق ليمريك الأيرلندي، وانتصر عليه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ثم كرر فوزه في الإياب بخمسة أهداف لهدف.

ووقتها كانت تقام البطولة بنظام خروج المغلوب من الدور الأول، ولم يكن نظام المجموعات معتمدًا.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16، وواجه فريق بودابست هونفيد المجري، وانتصر عليه ذهابًا بهدف دون رد، ثم كرر فوزه إيابًا بهدفين بدون رد.

وفي ربع النهائي، تعادل ريال مدريد ذهابًا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي بدون أهداف، وانتصر عليه إيابًا بهدفين دون رد.

ثم في نصف النهائي فاز ريال مدريد على إنتر بهدفين دون رد في الذهاب، وخسر إيابًا بهدف دون رد.

والتقى ريال مدريد في المباراة النهائية للبطولة نظيره ليفربول الانجليزي، وأقيمت المباراة يوم 27 مايو 1981، على ملعب حديقة الأمراء وفاز ليفربول بهدف دون رد.

وكانت تلك الخسارة الأخيرة لريال مدريد في المباريات النهائية لكأس الكئوس الأوروبية بمسماها آنذاك، وكذلك لم يخسر في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحديث، إذ لعب النهائي 8 مرات منذ انطلاق البطولة في موسم 1995-1996، وحقق اللقب في كل هذه المواجهات.

فهل يعود بروسيا دورتموند بالزمن 43 عامًا ويلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا؟