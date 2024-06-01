السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاعل كبير مع فرقة التذوق للموسيقى العربية فى حفل المركز الثقافى بطنطا

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا، انطلاق أولى حفلاته الصيفية، وأحيا الحفل فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود أبوزيد، بحضور عدد كبير من رواد المركز الثقافي وجمهور محافظة الغربية، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

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تضمن الحفل باقة منوعة من الأغاني والمنوعات الموسيقية والغنائية وأغاني رموز الطرب الأصيل، وبدأت فقراته بأغنية "بيفكروني" لكوكب الشرق أم كلثوم لفريق الكورال، وأغنية "مدد يا شيخ العرب" للمطرب مروان عبدالوهاب، "متى أشوفك" لمحمد رشدي، "إزي الصحة" لمحمد العزبي، "في يوم وليلة" وردة، "يا قلبي كفاية دق" فريد الأطرش، "إن كنت ليا" لشادية، "رمش عينه" لمحرم فؤاد، "يا مسهرني" لأم كلثوم، "يا صحبجية"، و"بيخاصمني حبة" لعزيزة جلال، "لو سألوك" لوردة، "دوس على الصعب"، أداء أمنية عبده، "جانا الهوا" للمايسترو محمود أبوزيد.

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نظم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويأتي في سياق برامج ثقافية وفنية حافلة تشهدها قصور الثقافة هذا الأسبوع.

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المركز الثقافي بطنطا الفنان محمود أبو زيد فرقة التذوق للموسيقي العربية مدد يا شيخ العرب

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