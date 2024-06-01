السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لشخص ونجله بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا يقضي بمعاقبة شخص ونجله لتسببهما في إصابة مواطن بعاهة مستديمة في مركز جهينة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له في مركز جهينة.

وقد أصدرت النيابة لهما أمر ضبط وإحضار، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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