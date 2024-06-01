السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار فى غزة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

علق الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، على تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك ضغوطًا كبرى على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك مقترحات لتفعيل الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، وأمريكا حثت إسرائيل على وقف العنف وهذا متغير كبير لم يكن موجودًا في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا كبيرة من أسر المحتجزين على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسري، لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ولم تنجح في أي من أهدافها.

 

الأراضي الفلسطينية قطاع غزة اكسترا نيوز الحكومة الاسرائيلية

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