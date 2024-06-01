فريق القلوب البيضاء لذوى الهمم يخطف قلوب الحاضرين فى مهرجان الطبول (فيديو)

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة "سي بي سي"، تقريرًا عن فريق القلوب البيضاء لذوي الهمم، الذي خطف قلوب الحاضرين في مهرجان الطبول.

وشارك فريق القلوب البيضاء لذوي الهمم في مهرجان الطبول لمدة 4 سنوات متتالية.

وأعرب عدد من الجمهور الحاضر للعرض الراقص عن سعادتهم بمهرجان الطبول، الذي يقدم عروضًا مبهجة.

وشهدت الدورة الـ11 من المهرجان الدولي للطبول سلسلة حفلات متنوعة على مختلف المسارح العريقة، منها مسرح سور القاهرة الشمالى، قصر الأمير طاز، ساحة الهناجر بالأوبرا، ومسرح بيت السناري بالسيدة زينب.