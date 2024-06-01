دعاء مؤثر للشيخ رمضان عبد المعز: "اللهم ارزقنا صلاة بالأقصى"

بدأ الشيخ رمضان عبد المعز، حلقة اليوم السبت من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، بدعاء مؤثر عن الأشقاء في قطاع غزة: "اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ورد الأقصى إلى المسلمين وارزقنا فيه صلاةً يا رب العالمين".

وتابع: "اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا في الأقصى صلاة يا رب العالمين واجعل اللهم مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين عجل لهم بالفرج والنصر ومدهم بمدد من عندك انصرهم نصرا عزيزا ووفقهم بتوفيقك".

وواصل: "وأيّدهم بتأييدك كن لهم عونًا ونصيرًا وسندًا ومعينة واجعل لهم من لدنك وليًا واجعل لهم من لدنك نصيرًا ونسألك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات أن تكشف الغمة عن هذه الأمة ورد الناس إليك ردًا جميلًا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى".