السجن 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل قام بسرقة شخص بالإكراه في مركز المراغة بالسجن المشدد 5 سنوات.

وقدر صدر حكم محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة سرقة المتعلقات الشخصية وحافظة نقود من الضحية أثناء سيره فى الطريق العام تحت تهديد السلاح في مركز المراغة.

وكشفت التحقيقات عن أنه عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.