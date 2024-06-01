السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة الشرقية" يحيل المشرفين على أعمال التطوير بمستشفى بلبيس للتحقيق

جولة وكيل الوزارة
جولة وكيل الوزارة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى بلبيس، حيث تم المرور على قسم العيادات الخارجية، ومتابعة مؤشرات التردد على عدد من التخصصات الطبية، وتم التأكد من انتظام عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما تفقد صيدلية العيادات الخارجية، والتأكد من صرف الأدوية وفقًا للائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية، كما تابع أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مخازن الأدوية، ومنافذ صرف أدوية العيادات.

وتلاحظ وجود بعض السلبيات في الأعمال الجارية، وعدم تواجد اللجنة المكلفة بالإشراف على أعمال التطوير من المديرية والمستشفى، ووجه وكيل الوزارة بإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما تلاحظ وجود عطل بالمصعد الموجود بمبني الإدارة، وتأخر شركة الصيانة في الحضور لإصلاح العطل، وتم التواصل مع الشركة وحضورها أثناء الزيارة.

كما كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالتوجه إلى المستشفى، وفحص السلبيات الموجودة، والعرض بما آلت إليه اللجنة.

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على كفاءة عمل جهازي الأشعة المقطعية الموجودان بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لحالات الحروق الموجودة بالعناية المركزة للحروق، موجهًا بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تابع أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة قسم الأطفال بقدرة ٢٠ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهًا ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من التشطيبات النهائية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد غرفة شبكة الغازات، متابعًا تركيب موتور جديد احتياطي بها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى بالمستشفى.

كما اطمأن "مسعود" على انتظام العمل بوحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتسع لعدد ٥ أسرة وسرير عزل بالإضافة إلى ٢ محضن، وكذلك قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته من ١٦ إلي ٣٠ حضانة، وتطويره ورفع كفاءته هو ووحدة العناية، وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٢.٥ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.

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