السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يفوز على البنك الأهلي ويصعد لنهائى كأس مصر لليد

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي فى كرة اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على البنك الأهلي بنتيجة 28/19، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة تحيا مصر بـ 6 أكتوبر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي. 

وقدم لاعبو الزمالك، أداء مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 14 - 12، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 28/19

 ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" غداً الأحد، مع الفائز من لقاء سبورتنج وسموحة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على صالة تحيا مصر، في نهائي بطولة كأس مصر. ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، وإيهاب محسن مديراً فنياً، ومحمد رمضان هتلر مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً.

ويسابق المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الزمن لتدعيم صفوف فرق كرة الصالات من أجل عودة فرق الزمالك في كافة العاب الصالات للمنافسة من جديد والتتويج بالالقاب المحلية والقارية.

وتعاقد نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد. 

ووقع المدرب البرازيلي على عقود تدريب  نادي الزمالك لفريق الطائرة خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد. ويمتلك صاحب الـ 49 عاماً، سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، وسبق له قيادة العديد من الفرق العربية، منها الهلال السعودي، ودار كليب البحريني، والريان القطري. وتولى كارلوس شوانكي قيادة منتخب البرازيل، كمدرب ومدرب مساعد، وحقق معه العديد من الإنجازات.

يد الزمالك سبورتنج سموحة تحيا مصر لبنك الأهلي المهندس هشام نصر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت

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