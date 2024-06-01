التونسية أنس جابر توجه رسالة مؤثرة: أتمنى أن يتحدّث العالم أكثر عن ما يحدث في غزة

طالبت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر العالم بـ"الحديث أكثر" عن الحرب المستمرة في غزّة، واصفة تأثير الصراع بأنه "غير عادل".

وقالت جابر أفضل لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب إنها توقفت فعليًا عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ابنة التاسعة والعشرين الجمعة: "أكون حزينة جدًا عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب".

🎙️ أنس جابر تطالب العالم بـ"الحديث أكثر" عن غزّة



طالبت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر العالم بـ"الحديث أكثر" عن الحرب المستمرة في غزّة، واصفة تأثير الصراع بأنه "غير عادل". pic.twitter.com/JPfCCAVABi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1، 2024



وجاء حديث جابر في مؤتمر صحافي بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وتابعت اللاعبة التي بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات: "أتمنى أن يتحدّث العالم أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيرًا من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل".

وكانت جابر أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة"، بحسب ما قالت المنظّمة آنذاك.