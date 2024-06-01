برلمانى: رؤية مصر تجاه العدوان على غزة واضحة وحاسمة

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن رؤية مصر لحل أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضحة وحاسمة، وتستند إلى ضرورة إجبار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم، ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن ما يمر به الفلسطينيون في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مظلمة في التاريخ الإنسانى، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

وقال "عبدالنبي"، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتميز بالقوة والحسم بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى قيام مصر بدور إنساني كبير، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المعاناة التي يعيشونها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال.