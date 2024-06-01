قصة شابين حولا مخلفات البلاستيك لـ"طوب أرضيات": "هدفهما إعادة تدوير 10 مليارات كيس"

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "دي إم سي" تقريرًا يوثق قصة نجاح شباب مصريين قرروا تحويل كل أنواع المخلفات البلاستيك لـ"طوب أرضيات".

"السفيرة عزيزة" تعرض قصة نجاح لشباب حولوا مخلفات البلاستيك لـ"طوب أرضيات"

قال المهندس خالد رأفت، مؤسس المشروع، إن الفكرة بدأت من 3 سنين، مع شريكه عندما كانا يعملان في مجال إدارة المخلفات، ووجدا أن أكثر من 90% من المخلفات البلاستيك يتم حرقها أو دفنها، وذلك على مستوى العالم، وليس في مصر فقط.

وأضاف، خلال التقرير: "أردنا تحويل مادة البلاستيك لحاجة لها قيمة عالية، ونعمل على مخلفات البلاستيك من البلدية أو المصانع أو القادمة من البحار، ونحولها لمواد بناء، نجحنا في إعادة تدوير ما يعادل 20 مليون كيس بلاستيك، ونعمل على تطوير التكنولوجيا، وهدفنا في 2026 إعادة تدوير 10 مليارات كيس بلاستيك".

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