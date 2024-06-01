يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن أسماء وأبطال أفلام عيد الأضحي المبارك 2024، داخل دور العرض السينمائي، والذي يشهد عودة تعاون بين كِبار النجوم بعد مرور سنوات طويلة.

ويرصد "الدستور":

القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024

فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" حول انفصال الأشقاء الثلاثة، لكن الأزمات والمشاكل أجبرتهم على العودة مرة أخرى وممارسة حياة الجريمة والسرقة، ليدخلوا في أزمات كبيرة يحاولون الخروج منها.

الفيلم من بطولة: "أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني".

فيلم اللعب مع العيال

كما يخوض الفنان محمد عادل إمام أحدث تجاربه الفنية في دور العرض السينمائي من خلال فيلم "اللعب مع العيال"، وستكون في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، ومن إخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة المكس

ويشارك النجم أحمد فهمي في موسم عيد الأضحى 2024 بفيلم "عصابة المكس"، ويجسد من خلاله شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، الذي ظهر بها في أحداث فيلم "كازابلانكا".

ويشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" أحمد فهمي، روبي، أحمد السقا، محمد أسامة (أوس أوس)، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج حسام سليمان.

فيلم الجواهرجي

بينما يدخل الفنان محمد هنيدي موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "الجواهرجي"، والذي يشهد عودة للعمل مرة أخرى للتعاون مع الفنانة منى زكي، بعد ابتعاد دام لـ 25 عامًا، من آخر تعاون سينمائي كان بينهما في "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي، منى زكى، أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، والفليم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024

وتدور أحداث “الجواهرجي” في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

فيلم "الجواهرجي" تدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

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