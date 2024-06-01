السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

داعية إسلامى يوضح فضل الحسنة بعد السيئة (فيديو)

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي الشيخ محمود شبل

أوضح الداعية الإسلامي الشيخ محمود شبل، فضل الحسنة بعد السيئة، حيث قال إننا نتعامل مع رب كريم رحيم، يقبل القليل ويجزي عليه الكثير، ويقبل توبة التائبين، فعلينا أن نُقبل على ربنا بقلوب تائبة، وأن نعوّد أنفسنا كلما أذنبنا أن نبادر بعده بعمل صالح يمحوه.

 

وأضاف "شبل"، خلال استضافته ببرنامج "دنيا ودين"، والمُذاع على فضائية "ten"، أن العبد لا يدري متى تخرج روحه من جسده، ولكنه إذا كان كثير التوبة، متبعًا السيئة بالأعمال الحسنة، أوشك أن يختم له بتوبة، فعلى العبد أن يعوّد نفسه كلما أذنب ذنبًا أحدث بعده توبة، وكلما أحدث توبة، أحدث بعدها حسنة؛ فالحسنات يذهبن السيئات.

 

وأشار إلى أن المؤمن في هذه الدنيا يتقلب بين الحسنة والسيئة، فالدنيا مليئة بالفتن والشهوات، كما هي مليئة بالأعمال الصالحات، والعبد من خروجه من منزله ورجوعه إليه، تمر به مناظر وفتن يبتلى بها، حيث أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي– صلى الله عليه وسلم- قال: "لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ".

الحسنات الشيخ محمود شبل ten السيئات التوبة دنيا ودين

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