محامو كفر الشيخ يواصلون تعليق الحضور أمام نيابة سيد سالم

واصل محاميو سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، تطبيق قرار النقابة الجزئية بوقف الحضور أمام النيابة.

وأصدر شوقي السيد الحمراوي، نقيب محامي سيدي سالم ووكيل نقابة كفر الشيخ، بيانا جاء فيه تنبيه محامي سيدى سالم، بناء على الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لمحامي سیدی سالم بعدم الحضور أمام النيابة بسبب ما تضعه من عراقيل تعطل عمل المحامين داخل محكمة سيدي سالم.

ونص البيان على 3 قرارات كالتالي: «سحب كشف محامين لدور وعدم حضور أحد من المحامين أمام النيابة ومنع التعامل نهائيًا مع نيابة سيد سليم حتى صدور قرار آخر بشأنه، ومنع التعامل مع جميع المكاتب الخاصه بنيابة سيدي سالم وموظفيها، وإخلاء جميع المكاتب من المحامين».