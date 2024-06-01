رئيس جامعة أسيوط يتفقد الاختبارات الإلكترونية للمعهد الفني للتمريض

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعمال الاختبارات الإلكترونية؛ لطلاب (الفرقة الأولى) للمعهد الفني للتمريض، والتي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي، وأشاد بالجهد المتميز الذي يقدمه مركز الاختبارات الإلكترونية، وأكد على حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعلمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية.

تحديث شامل في المنظومة التعليمية



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن جامعة أسيوط تسعى إلى إجراء عملية تحديث شامل في المنظومة التعليمية، بداية من إنشاء المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، وإنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في المعامل، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وصولا إلى إصدار النتائج، والتي ينفذها مجموعة من خبراء القياس والتقويم التربوي، وتكنولوجيا التعليم.



وبدأ المعهد الفني للتمريض منظومة الاختبارات الالكترونية مع كليه التمريض عام 2019 (الاعمال الفصلية ) إلى عام 2022 علي Moodle plateform، ومنذ عام 2022 إلى الآن علي منصه (MKCL) التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.



كما أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، جولة تفقدية؛ لمُتابعة أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023/2024 بكلية الخدمة الإجتماعية، والتى يؤديها ما يقرب من (12 الف) طالب، جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتفقد رئيس الجامعة؛ لجان امتحانات (الفرقة الثالثة) لكلية الخدمة الإجتماعية، وذلك للتأكد من مدى انتظامها، وتطبيق كل القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الامتحانية، وذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية.



وتابع رئيس الجامعة خلال جولته بلجان امتحانات كلية الخدمة الإجتماعية، الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة؛ وتهيئة المناخ الملائم للطلاب؛ لتأدية اختباراتهم في أجواء منظمة، وبأقصى درجة من الانضباط؛ لمساعدتهم على التركيز وتحقيق التفوق.



ووجه الدكتور المنشاوي؛ بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات، بالتوازى مع عقدها، ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات؛ لسرعة إعلان النتائج للطلاب.

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