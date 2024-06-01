السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعًا للتحضير لسفر بعثة مصر الأوليمبية باريس 2024

جريدة الدستور

عقدت اليوم اللجنة التنفيذية والمكونة من قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختصة وأعضاء الجهاز التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، لمتابعة جميع التفاصيل والتجهيز للاجتماع الرسمي للبعثة المصرية الذي سيتم عقده بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء الجهاز التنفيذي.

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية الانتهاء من عمل التأمين على حياة جميع أفراد البعثة المصرية الرسمية منً خلال شركة أليانس للتأمين، كما تم التطرق إلى تحديد موعد استلام الملابس الرسمية للبعثة المصرية والتي تم توفيرها بالمجان كاملة من شركة بوما وكونكريت والتي من المنتظر أن يتم استلامها الأسبوع المقبل.

وزير الرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب المصري للمصارعة 

وتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب عبر الفيديو كونفرانس وبحضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ومساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة ببعثة المنتخب القومي للمصارعة للاطمئنان علي آخر استعداداتهم لأوليمبياد باريس 2024.

وتطرق الاتصال بالاطمئنان علي بعثة المنتخب المصري للمصارعة وطمأن رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود وزير الرياضة بجاهزية منتخب المصارعة واللاعبين للأوليمبياد القادم، كما أثني رئيس الاتحاد المصري للمصارعة علي دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بكل التفاصيل، والذي يمثل دفعة كبيرة للاعبي المنتخب المصري للمصارعة.

كما تواصل وزير الرياضة بلاعب المنتخب محمد إبراهيم "كيشو" وطمأنه بتواصله مع مسئولي اللجان الأوليمبية الإفريقية "الانوكا" لإنهاء أزمة المستحقات المالية للاعب "منحة الانوكا"، مع اتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية لصرف المبالغ المخصصة للاعب منتخبنا القومي للمصارعة.

وانطلق معسكر منتخب مصر للمصارعة الرومانية في دولة كرواتيا في أولى محطات برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وسافر منتخب المصارعة الرومانية إلى كرواتيا أمس الأول للدخول في معسكر مغلق والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 8 يونيو المقبل.

 

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