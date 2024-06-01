السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مركز "فيجن للدراسات": روسيا تحاول عمليًا الضغط على البنية التحتية لـ أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور سعيد سلّام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الهجوم الذي شنته القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الأراضي الأوكرانية هو الهجوم السادس الواسع الذي تشنه، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول عمليا الضغط على البنية التحتية وعلى المجتمع الأوكراني.

وأضاف سلّام، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بنقص الطاقة الكهربائية سوف يعاني المجتمع الأوكراني بشكل أكبر، وهذا يعني أن الهدف الرئيسي هو الضغط على المجتمع الأوكراني والصناعي من أجل أن يرضخ للمطالب الروسية للتنازل عن هذه الأراضي من أجل إيقاف هذه الحرب. 

وأوضح: إننا شهدنا سابقًا مثل هذه المحاولات، ولكنها فشلت خصوصًا منذ عام ونصف العام، عندما حاول الجيش الروسي إيقاف إمداد الكهرباء في فصل الشتاء من أجل أن يزيد من معاناة الشعب الأوكراني، ولكن إصرار الشعب الأوكراني على الصمود كان واضحًا.
 

القاهرة الإخبارية القوات الروسية البنية التحتية روسيا المجتمع الأوكراني الحرب

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