استشارى تغذية: تناول الدهون الصحية ضرورى فى فترة الامتحانات.. وهذه مصادرها

قالت الدكتور ندى بهاء، استشاري تغذية علاجية، إن 60% من تكوين المخ دهون، لهذا تناول الدهون الصحية تساعد على التركيز وجعل الذاكرة أفضل.

وأوضحت خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الدهون الصحية التي بها أوميجا 3، تكون موجودة في الأسماك السلمون والسردين، وزيت الزيتون والمكسرات واللوز.

مصادر الدهون الصحية والأوميجا 3

ولفتت إلى أن من لا يحب الأسماك والمكسرات يمكنه تناول أوميجا 3 أقراص، وأوضحت أنه من الأفضل تناول هذه المكسرات غير مملحة، لأن الملح يزيد من السعرات الحرارية ويحبس المياه في الجسم.

وأردفت أن الدهون الصحية وأوميجا 3 موجود أيضًا في البروكلي والأوراق الخضراء والكركم، مشددة على أن الكركم يحسن الذاكرة ويقوي المناعة ويقلل الاكتئاب والتوتر، بالإضافة للتوت البلدي مفيد جدًا للذاكرة.

أما بالنسبة لمشروبات القهوة والنسكافيه، أوضحت أنه يعلي التركيز ويقلل التشتت، لكن الإكثار منه ويسبب مشاكل في النوم وضربات قلب سريعة.

وأكد أن الكبار يجب ألا يتناولوا أكثر من 400 مليجرام كافيين في اليوم، والأولاد في سن المراهقة والامتحانات لا يزيدوا عن 100 مليجرام، وهو يعادل كوب قهوة، أو 3 أكواب شاي.

وكشفت عن أن الدارك شوكليت تحتوي على كافيين لكن أضرارها أقل، وحذرت من تناول السكر، لأنه يسبب الصداع والهمدان في الجسم.