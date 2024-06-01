الطريق إلى ويمبلي.. ماذا قدم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

يلتقي اليوم ريال مدريد الإسباني بنظيره بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية، لندن، مباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

وبدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بوقوعه في المجموعة الثالثة رفقة أندية نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي، ويونيون برلين الألماني.

مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وكانت أولى مباريات ريال مدريد ضد يونيون برلين على ملعب سانتياجو برنابيو، وفاز بهدف دون رد، ثم انتصر على نابولي في ملعب دييجو مارادونا، بإيطاليا، بثلاثة أهداف لهدفين، وبعدها فاز على سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف على ملعب بلدية براجا، ثم كرر فوزه على براجا على سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف دون رد، وبعدها فاز على نابولي على نفس الملعب بأربعة أهداف لهدفين، واختتم مبارياته بمواجهة يونيون برلين على ملعب برلين الأولمبي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وتأهل ريال مدريد من دور المجموعات متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مسجلًا 16 هدفًا وسكنت شباكه 7 أهداف.

ماذا قدم ريال مدريد في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا 2024؟



وأوقعت قرعة دور الـ16 ريال مدريد في مواجهة فريق ريد بول لايبزيج الألماني، وانتصر عليه ذهابًا بهدف دون رد، وتعادلا إيابًا بهدف لكل منهما.



وفي دور الـ8، واجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الانجليزي وتعادلا ذهابًا بثلاثة أهداف لكل منهما، ثم تكرر التعادل إيابًا بهدف لكل منهما، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح والتي حسمت تأهل ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبنصف النهائي، تعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ في الذهاب بهدفين لكل منهما، ثم انتصر عليه إيابًا بهدفين مقابل هدف ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة.

إجمالًا لعب ريال مدريد 12 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، باعتبار أن لقاء العودة أمام مانشستر سيتي لم يحتسب كانتصار كونه انتهى بركلات الترجيح، وسجل لاعبو ريال مدريد 26 هدفًا، وسكنت شباكه 17 هدفًا.