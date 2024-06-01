السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عُثر عليه مشنوقا".. أول قرار بعد معاينة الطب الشرعي لجثة طالب ثانوي في قنا

جثة
جثة

أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتصريح بدفن جثة طالب ثانوي صناعي عُثر عليه مشنوقًا داخل حوش منزل أسرته في قرية السماينة، مركز نجع حمادي.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مديرالمباحث الجنائية بالعثور على جثة أحمد.ص.ح، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي الصناعي به شنق في الرقبة ومعلق حبل داخل حوش في قرية السماينة، مركز نجع حمادي.

وبعد معاينة جهات التحقيق للجثة وجد بها إصابات في الزراعين والرجل الشمال فقررت ندب الطبيب الشرعي والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، تخلص من حياته بسبب خلافات أسرية في حوش تابع لمنزل أسرته به أشجار ومواشي.

وبعد تشريح الجثة تقرر التصريح بالدفن، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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