قائمة أعمال "المتحدة" و watch it خلال شهر يونيو

تعرض قنوات الشركة المتحدة ومنصة watch it، عدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال شهر يونيو الجاري.

وينتظر الجمهور بشغف عرض هذه الأعمال التي تفتتح موسم الأوف سيزون.

وبدء الجمهور في البحث عن مواعيد عرض هذه الأعمال عبر منصة watch it و قنوات الشركة المتحدة.

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال شهر يونيو.

ام الدنيا

تنطلق أولى حلقات مسلسل ام الدنيا الوثائقي يوم الخميس 6 من شهر يونيو الجاري .

ويعرض المسلسل بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة watch it.

وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن إخراج محمود رشاد.

ويرصد مسلسل “أم الدنيا” تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار “إحنا مين؟”، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

ويتكون العمل من 15 حلقة ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرت بها مصر مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلي العصر الفاطمي.

ـ الوصفة السحرية

وتبدأ قناة "dmc" في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية "، حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو الجاري.

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي. Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

ويعرض العمل في تمام الساعة الثامنة مساء أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

ـ دواعي السفر

وتواصل منصة watch it عرض حلقات المسلسل الدرامي الجديد “دواعي السفر”.

يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن “إبراهيم" الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب ”عليط غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

مسلسل “دواعي السفر”، بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.