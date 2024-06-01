السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي لمعلمات ومواجهات رياض الأطفال بالإسكندرية

مدير تعليم الإسكندرية
مدير تعليم الإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي المُعَد لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال الذي انطلقت فعالياته اليوم بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز ومجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد مدير عام شرق وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد للبرنامج التدريبي أساليب التدريس الفعال وبرنامج التعلم القائم على اللعِب لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال.

وأوضح مدير المديرية أنَّ التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم.

وأكّد أبوزيد أنَّ التعلم القائم على الألعاب (GBL) هو استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلّم ويمكن أن يساعد دمج الآليات القائمة على الألعاب والتصميم المرئي والتفكير في أي مقرر تعليمي المؤسسات على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى.

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
التربية والتعليم بالإسكندرية التدريس التفاعلي رياض الاطفال التنمية المهنية الاستراتيجيات الحديثة

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