نهائي الأبطال.. لماذا يريد دورتموند الخسارة من الريال بسبب بيلينجهام؟

يخوض بروسيا دورتموند مساء اليوم النهائي الثالث له في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي بالأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد على ملعب “ويمبلي”.

وتأهل ريال للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، إذ تعادل معه 2-2 ذهابا في ألمانيا وتغلب عليه 2-1 في مدريد، فيما صعد بروسيا دورتموند لنهائي الأبطال عقب نجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0).

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الـ15 في تاريخه، فيما يأمل بروسيا دورتموند بقيادة مدربه إيدين تيرزيتش، في تحقيق لقبه الثاني منذ آخر لقب توج به في عام 1997.

وفي مفارقة كبيرة بلقاء الليلة سيتمنى دورتموند الهزيمة الليلة من أجل مكاسب مالية أكبر من فوزه بدوري أبطال أوروبا وكل ذلك بسبب لاعبه السابق جود بيلينجهام.

بروسيا دورتموند سيحصل على 19.3 مليون جنيه إسترليني إذا خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب المكافأة المدفوعة بموجب صفقة بيلينجهام، مما يجعلها أكثر من الجائزة المالية البالغة 17.2 مليون جنيه إسترليني التي سيحصلون عليها للفوز على ريال مدريد في النهائي.

وانتقل بيلينجهام الصيف الماضي إلى صفوف الريال قادمًا من دورتموند في صفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

والتقى الفريقان في 14 مناسبة، من قبل، وكان الفوز حليف ريال مدريد في 6 مواجهات مقابل 3 لدورتموند، بينما كان التعادل حاضرا في 4 مباريات جمعت بينهما.

ونجح ريال مدريد في الفوز باللقب 14 مرة من أصل 17 بلغ فيها نهائي البطولة، وحل وصيفا 3 مرات، وعلى الجانب الآخر تأهل دورتموند للمباراة النهائية مرتين، توج في واحدة وخسر الأخرى.