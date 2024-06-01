السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائي الأبطال.. لماذا يريد دورتموند الخسارة من الريال بسبب بيلينجهام؟

بيلينجهام
بيلينجهام

يخوض بروسيا دورتموند مساء اليوم النهائي الثالث له في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي بالأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد على ملعب “ويمبلي”.

وتأهل ريال للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، إذ تعادل معه 2-2 ذهابا في ألمانيا وتغلب عليه 2-1 في مدريد، فيما صعد بروسيا دورتموند لنهائي الأبطال عقب نجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0).

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الـ15 في تاريخه، فيما يأمل بروسيا دورتموند بقيادة مدربه إيدين تيرزيتش، في تحقيق لقبه الثاني منذ آخر لقب توج به في عام 1997.

وفي مفارقة كبيرة بلقاء الليلة سيتمنى دورتموند الهزيمة الليلة من أجل مكاسب مالية أكبر من فوزه بدوري أبطال أوروبا وكل ذلك بسبب لاعبه السابق جود بيلينجهام.

بروسيا دورتموند سيحصل على 19.3 مليون جنيه إسترليني إذا خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب المكافأة المدفوعة بموجب صفقة بيلينجهام، مما يجعلها أكثر من الجائزة المالية البالغة 17.2 مليون جنيه إسترليني التي سيحصلون عليها للفوز على ريال مدريد في النهائي. 

وانتقل بيلينجهام الصيف الماضي إلى صفوف الريال قادمًا من دورتموند في صفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

والتقى الفريقان في 14 مناسبة، من قبل، وكان الفوز حليف ريال مدريد في 6 مواجهات مقابل 3 لدورتموند، بينما كان التعادل حاضرا في 4 مباريات جمعت بينهما.

ونجح ريال مدريد في الفوز باللقب 14 مرة من أصل 17 بلغ فيها نهائي البطولة، وحل وصيفا 3 مرات، وعلى الجانب الآخر تأهل دورتموند للمباراة النهائية مرتين، توج في واحدة وخسر الأخرى.

دورتموند بروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا ريال مدريد جود بيلينجهام بيلينجهام

مواد متعلقة

كيف يلعب ريال مدريد وبروسيا دورتموند نهائى دورى أبطال أوروبا؟

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل| "النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين