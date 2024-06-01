تزامنًا مع اليوم العالمي للحليب.. تعرف على دوره في نمو الأطفال

يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للحليب، فهو مناسبة سنوية تحتفل بفوائد الحليب الصحية والتغذوية، وتم تأسيس هذا اليوم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في عام 2001 ويتم الاحتفال به في الأول من يونيو كل عام، الهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي بأهمية الحليب ومنتجات الألبان في النظام الغذائي الصحي، وتسليط الضوء على دور صناعة الألبان في الاقتصاد والزراعة.

أهمية اليوم العالمي للحليب:

التوعية بفوائد الحليب الصحية:

- الحليب مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، فيتامين D، والبروتين.

- يلعب دورًا مهمًا في نمو الأطفال، وصحة العظام والأسنان، ودعم الجهاز المناعي.

دعم صناعة الألبان:

- الاحتفاء بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الألبان في الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي.

- تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مزارعي الألبان، مثل تغير المناخ والتقلبات الاقتصادية.

تعزيز الاستهلاك المستدام:

- تشجيع استهلاك الحليب ومنتجات الألبان بطرق مستدامة وصحية.

- دعم الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج المسؤول للألبان.

التعليم والتوعية:

- تنظيم فعاليات وبرامج تعليمية لزيادة الوعي بأهمية الحليب في التغذية والصحة.

- تقديم معلومات عن أنواع الحليب المختلفة (مثل الحليب الكامل، الحليب الخالي من الدسم، والحليب النباتي).

فوائد الحليب للأطفال

تزامنًا مع الاحتفال بهذا اليوم نستعرض دور اللبن في دعم صحة الأطفال، فهو عنصر أساسي في النظام الغذائي لهم بفضل غناه بالعناصر الغذائية الضرورية لنموهم وتطورهم.

مصدر غني بالكالسيوم

- صحة العظام والأسنان: الحليب غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لنمو العظام والأسنان القوية، يلعب الكالسيوم دورًا محوريًا في تكوين العظام الكثيفة خلال سنوات النمو، مما يساعد على الوقاية من مشاكل هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

- النمو البدني: يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا في انقباض العضلات ووظائف الأوعية الدموية، مما يعزز النمو البدني الصحي للأطفال.

فيتامين D لتعزيز امتصاص الكالسيوم

- امتصاص الكالسيوم: يحتوي الحليب على فيتامين D الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يضمن وصول الكميات الكافية منه إلى العظام والأسنان.

- نمو صحي: يعزز فيتامين D النمو الصحي ويساهم في وظائف الجهاز المناعي، مما يساعد الأطفال على مقاومة الأمراض.

البروتينات لبناء الأنسجة

- نمو العضلات: الحليب مصدر ممتاز للبروتينات عالية الجودة، الضرورية لبناء وإصلاح أنسجة الجسم، بما في ذلك العضلات.

- التطور الشامل: البروتينات تلعب دورًا حيويًا في تصنيع الإنزيمات والهرمونات، مما يدعم عمليات الأيض والنمو الشامل للجسم.

فيتامينات ومعادن أخرى

- فيتامين A: يساعد فيتامين A الموجود في الحليب على تحسين الرؤية، دعم جهاز المناعة، وتعزيز صحة الجلد.

- فيتامينات B: فيتامينات B الموجودة في الحليب، مثل B2 وB12، تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي.

- معادن مهمة: يحتوي الحليب أيضًا على معادن أخرى مثل الفوسفور والمغنيسيوم، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم لدعم صحة العظام.

الدهون الصحية

- الطاقة والنمو: الدهون الموجودة في الحليب، خاصة في الحليب الكامل، توفر مصدرًا هامًا للطاقة اللازمة لنمو الأطفال وتطورهم.

- الدماغ والجهاز العصبي: تلعب الدهون دورًا أساسيًا في تطوير الدماغ والجهاز العصبي، وهو أمر حيوي خلال السنوات الأولى من الحياة.

الترطيب والتوازن

- الحفاظ على الترطيب: الحليب يحتوي على كمية كبيرة من الماء، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في جسم الأطفال.

- منع الجفاف: يمكن أن يكون الحليب خيارًا ممتازًا لترطيب الأطفال بعد النشاط البدني أو في الأيام الحارة.