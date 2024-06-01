السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع الكشف الطبى على 880 مواطنًا فى قافلة مستشفى الأزهر بأسيوط

قافلة علاجية
قافلة علاجية

أطلقت جامعة الأزهر فرع أسيوط قافلة طبية مجانية إلى مركز القوصية بأسيوط فى جميع التخصصات الطبية فى إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على على قطاع المستشفيات، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى بأسيوط، وبإشراف الدكتور شريف مطاوع عبدالفضيل مدير المستشفى والدكتور أحمد عبدالناصر مدير العيادات الخارجية.

توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بالمجان


وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن قافلة الأزهر الطبية التي تم توجيهها من مستشفي الأزهر الجامعي بأسيوط إلى بعض مراكز أسيوط، نفذت المستهدف منها، وتم توقيع الكشف الطبي لـ 880 حالة مرضية من مختلف قرى مركز القوصية في مختلف التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأضاف أنه بجانب الكشف الطبي تم إجراء فحص معملي لأكثر من ٧٠ تحليلا لقياس السكر للمواطنين للاطمئنان علي ضغط الدم ومعدل نسبة الأكسجين بالدم لكبار السن.

كما تم تحويل أكثر من ٩٠ من الحالات التي في حاجة لمزيد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية وإجراء العمليات الجراحية لمستشفيات طب الأزهر بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحتهم وسلامتها، بالإضافة للجلسات التوعوية والإرشادية التي قام بها الأطباء وأطقم التمريض للمواطنين.

تأتي تلك القافلة الطبية في إطار مواصلة الدور المجتمعي التي تقوم به مستشفيات طب الأزهر بأسيوط للوصول للمرضى في كل الأماكن بالمحافظة بجانب الدور التعليمي والتوعوي والإرشادي في المجال الطبي، حيث تم استقبال القافلة الطبية بحفاوة بالغة وتوجيه الشكر لمستشفيات طب الأزهر الجامعي بأسيوط لدعمها ومساعدتها الدائمة للمواطنين والمناطق الأبعد والأكثر احتياجا بالمحافظة.

كما وجه أهالي مركز القوصية خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات والتي أتت القافلة بتوجيهاتهم وتحت رعايتهم الكريمة.

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جامعة الأزهر فرع أسيوط قافلة طبية مجانية مركز القوصية بأسيوط جميع التخصصات الطبية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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