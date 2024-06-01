بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.

أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

و حصلت الدستور على أسماء العشرة الأوائل بالمحافظة، وهم:

ندى سعد عبد الشافي محمد فوده، من مدرسة كفر العرب بطلخا، المركز الأول بمجموع 279 درجة

بسملة حمدينو محمد إبراهيم أحمد رميح، مدرسة الهدى والنور الخاصة بغرب المنصورة، المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة

سلمى المعتز بالله محمد عبد العاطى أحمد، مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة للغات، المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة

نورين محمد عبد السلام محمد رزق، مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات، المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة

أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية

زهراء أشرف السعيد أحمد محمد، مدرسة شجرة الدر بنات بغرب المنصورة، المركز الخامس بمجموع 277.5 درجة

شريف مدحت إسماعيل شريف يوسف، مدرسة صديقات الكتاب المقدس بلقاس، المركز الخامس بمجموع 277.5 درجة

هناء عماد حمدي عبد العزيز سيد أحمد، مدرسة بلقاس الإعدادية بنات، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة.

أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية



أحمد خالد عبد الرحمن عبد الحميد مطاوع، مدرسة صديقات الكتاب المقدس ببلقاس، الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة

سلمى سامي محمد توفيق محمد، مدرسة محمود إبراهيم سلامة بتمي الأمديد، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة



كريم وائل عبد الكريم عبد الرازق محمد، مدرسة دكرنس الرسمية للغات، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة

نتيجه الشهادة الإعدادية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انه تم تصحيح اوراق اجابات طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم 110 الف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراجه للطلاب خلال فترة الامتحانات ولجميع اعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملوا الان لانهاء العدد الكبير من اوراق الطلاب تمهيدا لاعلان النتيجة فى اقرب وقت



و أوضحت المديرية انه تم اعلان النتيجة فى المدارس كما خصصت رابط لاعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط (اضغط هنا )

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب

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