برقم الجلوس| تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تقدم "الدستور" الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 (اضغط هنا) لاستمرار بحث الكثير من طلاب وأولياء امور محافظه الدقهلية عبر محركات البحث الموجودة حاليا.

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واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م بنسبة نجاح 93.7 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيره.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و366 طالبا وطالبة وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و548 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2024

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه تم تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم 110 الف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراجه للطلاب خلال فترة الامتحانات ولجميع اعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملوا الان لانهاء العدد الكبير من اوراق الطلاب تمهيدا لاعلان النتيجة فى اقرب وقت.

وأوضحت المديرية انه تم اعلان النتيجة فى المدارس كما خصصت رابط لاعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت.

و شدد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، مشيرا إلى ان لجان التصحيح مستمرة فى اعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة وإعلانها فى أسرع وقت.

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