سعر سبائك الذهب اليوم| بكام جرام الذهب عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم

يتزايد البحث عبر محركات البحث، وخاصة جوجل، من قبل المستهلكين والأشخاص المهتمين بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يعكس هذا الرواج الكبير أهمية الموضوع للعديد من الفئات، سواء من يرغبون في الاستثمار أو من يهتمون بالشراء للاستخدام الشخصي.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم أحدث تحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث له.

أسعار الذهب اليوم

ولا يزال سعر الذهب مستقرا بعد أن شهد انخفاضات خلال التعاملات الختامية أمس والذي يواصل عليها فبدأت تشهد عيارات الذهب الثلاث انخفاضا طفيفا وثباتا في تعاملات اليوم.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 2666 جنيهًا

كما سجل عيار 21 نحو 3110 جنيهًا

أما عيار 24 فقد سجل 3554 جنيهًا

سعر سبائك الذهب اليوم

وتتوفر سبائك الذهب باوزان مختلفة من عيار 24 تبدا من جرام حتى كيلو جرام واستنادا الى اخر تحديث لسعر 24 فإن سعر السبائك بدون اضافه المصنعيه يكون على هذا النحو:

سبيكة بوزن جرام: 3554 جنيهًا

سبيكة بوزن 2.5 جرام: 8885 جنيهًا

سبيكة بوزن 5 جرام: 17770 جنيهًا

سبيكة بوزن 10 جرام: 35540 جنيهًا

سبيكة بوزن 20 جرام: 71080 جنيهًا

سبيكة بوزن "الاونصة" 31.1 جرام: 110529.40 جنيهًا

سبيكة بوزن 50 جرام: 177700 جنيهًا

سبيكة بوزن 100 جرام: 355400 جنيهًا

سبيكة بوزن ربع كيلو جرام: 888500 جنيهًا

سبيكة بوزن نصف كيلو جرام: 1777000 جنيهًا

سبيكة بوزن كيلو جرام: 3554000 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وفيما يتعلق بسعر جنيه الذهب، فقد وصل إلى 24.880 جنيها وهو بوزن 8 جرامات من عيار الذهب 21 ويضاف إلية المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عالميًا

ويتابع المستثمرون بانتباه شديد سعر الأونصة الذهبية على الصعيد العالمي، حيث وصل سعرها إلى 2327 دولارًا.

ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تلقى اهتماما واسعا من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، تتغير أسعار الذهب بشكل يومي بناء على العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ولذلك فإن متابعة الأسعار بشكل مستمر تعتبر ضرورة لمن يرغب في شراء أو بيع الذهب بأفضل الأسعار.

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