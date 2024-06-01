المجلس العالمى للتسامح يدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين لتعزيز الاستقرار والسلام

ثمن رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، مساء اليوم السبت، القرار التاريخي، الذي من شأنه أن يعزز السلام، والذي اتخذته إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن المجلس وكل أعضائه وشركائه يرون أن هذه القرارات تأتي بمثابة خطوة تاريخية في الاتجاه الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يسهم في تعزيز السلام الدولي من خلال حل أزمة أثرت تبعاتها سلبًا في العالم لما يربو على 75 عامًا.

ودعا العالمي للتسامح والسلام في بيان له اليوم، دول العالم إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسلطين من أجل تعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي حثت على حل الدولتين باعتباره سبيلًا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

كما أكد العالمي للتسامح والسلام، ضرورة تعزيز الجهود الدولية التي تهدف إلى احتواء الأزمة الحالية المتفاقمة في قطاع غزة، داعيًا إلى حماية المدنيين العزل وخصوصًا الأطفال منهم والنساء، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.

إسبانيا تعلن رفضها أى تقييد تفرضه إسرائيل على أنشطة قنصليتها فى القدس

والجمعة، أعلنت إسبانيا، عن رفضها أي تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردًا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي"، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، خلال تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو"، أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل، مضيفًا أن بلاده طلبت من إسرائيل العودة عن هذا القرار.