السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب التعاون مع "المتحدة"..

مخرج فيلم "رفعت عيني للسما" يكشف كواليس العمل لـ"الدستور"

رفعت عيني للسما
رفعت عيني للسما

حقق فيلم "رفعت عيني للسما" ردود أفعال إيجابية وقت عرضه ضمن فعاليات مهرجان "كان"، وحظى بإشادات واسعة من قِبل وسائل إعلام عربية وعالمية، إلى جانب إشادات مماثلة من فنانين ونقاد، ويدور الفيلم التسجيلى حول حياة فريق مسرح "بانوراما برشا"، الذى يضم كلًا من: ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، إلى جانب يوستينا سمير، مؤسسة الفريق.

وقال أيمن الأمير، مخرج فيلم "رفعت عيني للسما"، إن الفيلم كان له طبيعة خاصة، وكان صنّاع وأبطال الفيلم على دراية تامة منذ اللحظة الأولى أنه سيتسغرق سنوات طويلة، متابعًا: "كنا في حاجة إلى وقت طويل لنكون جزء من المجتمع، وكنا في حاجة إلى أن الشخصيات تنسي وجودنا ونكون جزء منهم".

وتابع الأمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كل هذا كان له طبيعة خاصة بعيدة عن الدعم أو غيره وبشكل عام هناك الكثير من المواهب والأفلام والسيناريو هات الكثيرة إن وجدوا دعم سيجعل عجلة الإنتاج وصناعة الأفلام تدور، واعتقد في أي مكان في العالم، أن جاء إليك شخص ليصور معك أو عندك، سيوجه له الكثير من الأسئلة مثل "انتوا مين، وليه بتصوروا معانا، وازاي هيكون شكل الفيلم".

وأضاف: "أسئلة من هذه النوعية في البداية، وهذا شئ طبيعي ومتوقع، وكنا نتغلب على هذا من خلال الجلوس معهم ونشرب شاي وتشرح باستضافة إحنا بنعمل إيه، وكل فترة كنا نجلس معهم ونتحدث ونفهم منهم رأيهم وهم عايزين يعملوا ايه وايه الحاجات اللي عايزين يظهروها في الفيلم، وكان هناك هذا النوع من الحوار والثقة المتبادلة، ومن ثم صارت كل الأمور بشكل سلس، ومن ضمن الصعوبات هو وجودنا وجلوسنا مع الناس لمدة 4 سنين، "ودي مش أي حد يقدر يستحملها"، ولكن وجدنا كرم غير طبيعي من جميع أهل القرية، وهي قرية البرشا، لذا أسسوا قرية وسموها "بانوراما البرشا"، في رغبة منهم للتعبير عن الكثير من القضايا وما يواجههم".

 

موعد وتفاصيل عرض رفعت عيني للسما

ينظم مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 12 يونيو، أمسية ثقافية بمقر المركز الكائن في  ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية سينمائية لعرض الفيلم المصري التسجيلي والحاصل علي جائزة العين الذهبية في مهرجان كان خلال نسخته الــ 77 والمنقضية قبل أيام.

 

الشناوى: "رفعت عينى للسماء" فيلم مشرف لمصر دوليا ومؤثر مجتمعيا

مشاركة الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" في أسبوع النقاد بكان السينمائي

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