السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيطري الغربية": الكشف وتقديم العلاج لـ 176 رأس ماشية و3145 طائرا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية العتوة البحرية التابعة لمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز قطور، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 176 رأس ماشية، و3145 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبدالعزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من المديرية.

قافلة بيطرية مجانية بقرية العتوة البحرية لمركز قطور حياة كريمه مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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