السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناقشات حول "أدب الرحلات" بصالون قصر ثقافة المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية والفنية

استقبلت مكتبة مصر العامة بالمنصورة، لقاء أدبيا للصالون الثقافي بفرع ثقافة المنصورة بعنوان "أدب الرحلات بين الواقع والتدوين"، ضمن الفعاليات الأدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

 

 

صيد الترحال برحاب مكتبة مصر العامة بالمنصورة

واستضاف الصالون الكاتب الصحفي إبراهيم العشماوي مدير تحرير الأهرام، في نقاش حول كتابه "صيد الترحال"، وبدأت الفعاليات بكلمة د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة المنصورة، قدم خلالها التحية للحضور مؤكدا دعم الصالون للحركة الأدبية والثقافية بالمحافظة.

وأدار الصالون، والذي أقيم بمكتبة مصر العامة بالمنصورة،   الكاتب طارق العوضي رئيس نادي الأدب المركزي بالدقهلية، وأشار في بداية حديثه إلى كتاب "صيد الترحال"، موضحا أنه تضمن رحلات إلى 12 دولة، ومنها زيارات إلى عواصم ومدن في الشرق والغرب على مدار ثلاثة عقود.

ورحبت الناقدة والروائية د. سمية عودة بالكاتب الصحفي إبراهيم العشماوي، وأثنت على الصالون الثقافي للفرع وقدمت الشكر للمسؤولين عن خروجه للنور، وعن الكتاب أشارت إلى تصميم الغلاف المعبر والاختيار الموفق للعتبة النصية الأولى وهو العنوان "صيد الترحال" ودفعه للمتلقي دفعا للإبحار في النص وما تحقق من عناصر أدب الرحلات، مثل عادات وتقاليد أهل كل دولة تناولها الكاتب في إصداره مثل المأكل والمشرب والزي وطبوغرافية المكان وشمائل كل شعب وكيف تماشت الأحداث مع كثير من الخبايا والأحداث السياسية، وسلاسة اللغة وعدم ترهلها والنهاية المدهشة بالعودة إلى الوطن، وتدوير النهاية بما يفتح مجالا لجزء جديد من الإصدار.

وأكد د. حمدي البهوي رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر أن العشماوي كاتب يتميز بلغته الجيدة وأسلوبه يتميز بالمهارة في السرد ويشوق إلى القراءة، وأن كتابه سوف تتناوله عدة دراسات نقدية.

وأضافت الشاعرة سكينة جوهر أنها وجدت في الكتاب أدبا يتناول الرحلة بأسلوب مختلف عن الذي قرأته من قبل، بدءا من العنوان "صيد الترحال" الرحلة المفقودة لذاتها؛ فالترحال يعني أخذ أسلحة تساعد على الكتابة، موضحة أن مخزون "العشماوي" الثقافي أعطى مادة دسمة للكتاب وأنه ركز على الجانب التاريخي أكثر من الجانب الجغرافي مما زاد الكتاب قيمة كبيرة.

وأشادت الشاعرة عبير حافظ بالكتاب وكيف ينفتح على ألوان مختلفة، ويحمل صيغة لغة تقريرية مع رصد تاريخ معين.

من جهته قدم الكاتب إبراهيم العشماوي الشكر للحضور واستضافته في الصالون الأدبي، وعبر عن سعادته بمناقشة كتابه من قبل أدباء وشعراء الدقهلية، مشيرا أن الكتاب يمثل تجربته الخاصة ومساهماته الصحفية وتنقلاته وعمله في عدة دول ولقائه بشخصيات عامة وفنانين ومثقفين ويحمل رسائل تدعو للتمسك بالأمل والسعي الدائم للمعرفة والثقافة.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، د. السيد البدراوي وكيل كلية التربية النوعية وعدد كبير من الصحفيين والأدباء، واختتم الصالون بقصائد شعرية ورباعيات من الشعراء، وفقرة التكريم.

مكتبة مصر العامة بالمنصورة أدب الرحلات بين الواقع الفعاليات الأدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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