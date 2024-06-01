بينها شواطئ.. الإسكندرية تطرح عدة مناقصات ومزايدات علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدة عمليات مناقصات ومزايدات علنية عامة لاستغلال عدد من شواطئ المحافظة وكافيهات وصالات رياضية.

وتتضمن العمليات عدة جلسات كالتالي:

جلسة يوم الاثنين 2024/6/3

1 - عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك آب والصالون والموتوسيكلات والإسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور. (مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي )

- قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الثلاثاء 2024/6/4

2 - عملية استغلال شاطئ البيطاش المميز بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



جلسة يوم الأربعاء 2024/6/5

3 - عملية استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



جلسة يوم الخميس 2024/6/6

4 - عملية استغلال شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 699 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



جلسة يوم الأحد 2024/6/9

5 - عملية استغلال كافيتريا كلوب هاوس بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

6 - شاطئ وكافيتريا السلسة - المميز بنطاق حي وسط.(مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 699 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

7 - شاطئ الصفا - خدمة بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



جلسة يوم الاثنين 2024/6/10

8 - عملية استغلال صالة أسفل مدرج 6 بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستغلالها كصالة للألعاب المتعددة. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



9 - شاطئ أبو تلات 2 المميز بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



10- شاطئ أبو يوسف 1 الشرقي - خدمة بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



جلسة يوم الثلاثاء 2024/6/11

11 - عملية استغلال صالة أسفل مدرج 7 بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستغلالها كصالة للألعاب المتعددة. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



12 - كافيتريا الهانوڤيل والمساحة الرملية المقابلة لها - بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.



13 - شاطئ الهانوڤيل الشرقي - المميز بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 2024/6/12

14 - شاطئ أبو تلات - خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

15 - شاطئ السلام 1- خدمة بنطاق حي العجمي. (مزايدة علنية عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل الحصول على كراسة الشروط



يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية -(تليفون وفاكس/ 034234140).

يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة على حدة.

-والنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العلمية.

يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر ادارة التعاقدات بديوان عام المحافظة او عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

مواعيد تقديم العطاءات

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما.