موقف تعرضت له سناء منصور في الفضائية المصرية بسبب النسيان

كشفت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، عن موقف تعرضت له في الفضائية المصرية عندما كانت رئيسة القنوات الفضائية المصرية، من حوالي 30 سنة، بسبب النسيان.

وقالت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كنت بتكلم في التليفون مكالمة طويلة، وقدامي مخرجة الفضائية المصرية ميرفت إمام، وبعد ما خلصت المكالمة، قالت أستاذة سناء أنا عايزة أسألك سؤال.. اللي كنت بتكلميه اسمه إسماعيل ولا صلاح؟، قلت لها إسماعيل، قالت لي أنت نص المكالمة بتقولي له يا إسماعيل ونص المكالمة يا صلاح".

وأشارت الإعلامية سناء منصور، إلى أنها دائما ما تنسى الأسماء بسبب تقدم السن، مردفة: "ببقى فاكرة الشكل، لكن ناسية الاسم، واللي معايا عارف مشكلتي وبيفكرني".