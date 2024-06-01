السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التأثير السلبى للسوشيال ميديا على العلاقات الأسرية".. ندوة بمكتبة مصر العامة

ندوة التأثير السلبي
ندوة التأثير السلبي للسوشيال ميديا على العلاقات الأسرية

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، في الخامسة والنصف مساء الإثنين المقبل، ندوة بعنوان «التأثير السلبي للسوشيال ميديا على العلاقات الأسرية»، بمشاركة الكاتبة الدكتور نهاد صبيح، ويدير اللقاء السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقالت رانيا شرعان، مدير المكتبة، إن الندوة تأتي في إطار البرنامج الثقافي والتوعوي الذي تقدمه المكتبة بشكل شهري لرفع الوعي، ونشر والمعرفة وبناء الإنسان.

 


وأضافت أن موضوع الندوة مهم جدًا في الوقت الحالي، لما تلعبه السوشيال ميديا من دور كبير في الحياة الأسرية، ويسبب العديد من المشكلات، والعزلة بين أفراد العائلة، مؤكدة أن الندوة ستناقش كيفية استغلال السوشيال ميديا إيجابيًا، وتفادي المخاطر التي تتعرض لها الأسرة بسببها، وحماية أبنائنا منها.


وتحاضر في الندوة التي تنظمها وتستضيفها مكتبة مصر العامة، دكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزوجة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
كانت قد وقعت نهاد صبيح، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحدث مؤلفاتها «مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل»، الذي يحمل أكثر من دراسة وتحليل يهم الشباب.
تهتم الكاتبة بشكل خاص بمشاكل الأسرة المصرية بجانب عملها الصحفي، حيث وجدت شغفًا للاهتمام بمشاكل الأسرة المصرية، كونها أخصائي صحة نفسية وإرشاد أسرى ومدرب دولي.
وتعتبر نهاد صبيح الإعلام وسيلة من وسائل التأثير الجماهيري، بل يعتبر أهمها على الإطلاق، وقد لعب دورًا كبيرًا وهامًا في حياة المجتمعات الإنسانية، وهو ظاهرة اجتماعية قديمة نشأت وتطورت لتتلاءم في النهاية مع شكل المجتمع واحتياجاته، الأمر الذي تطلب وجود وسائل إعلام تستجيب لحاجات المجتمع، فقد كان الخبر ينتشر بين جموع الشعب من خلال بعض الأفراد المقربين من الحكام والذين أطلق عليهم اسم الناقلين أو المروجين.
وأصبح الآن غالبية المجتمع شغوفًا بتداول الآراء والمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل قد يصل إلى مرحلة الإدمان، ووصل بهم الحال إلى متابعة هذه المواقع بطريقة يومية حتى أصبحت عادة.

مكتبة مصر العامة التأثير السلبي للسوشيال ميديا العلاقات الأسرية السفير رضا الطايفى الدكتور نهاد صبيح رانيا شرعان

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