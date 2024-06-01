وائل رياض يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني لمعسكر منتخب الشباب

استدعى وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما، لمعسكر المنتخب خلال شهر يونيو الجارى.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.

يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا اليوم 4/2.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فوزا كبيرا على فريق سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء الماضى، على ستاد الدفاع الجوي الفرعي، في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2/1، بعدما تقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه اللاعب محمد عبد الله، ثم أحرز سيراميكا هدفين متتاليين لينتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا 2/1.

وتدخل وائل رياض وأجرى تغييرات خلال الشوط الثاني ودفع بأربعة لاعبين لتنقلب الموازين ويسيطر لاعبو المنتخب على مجريات اللقاء، ونجح المنتخب في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد كباكا وأحمد أبو الفتح شرف ومحمد السيد.

وكان المنتخب قد فاز على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.

ويخوض منتخب الشباب معسكر حاليا ضمن برنامج اعداد الفريق، لخوض فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للشباب.