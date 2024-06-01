"كلاكيت 26 مرة".. مواطنون يتحدثون عن تجربة الشراء من مبادرة الرئيس للسلع "كلنا واحد"

لا تفوت الدولة فرصة للتخفيف عن المواطنين إلا وأقدمت عليها، تحديدًا في أيام المناسبات والأعياد، ومنذ اليوم وحتى أسبوعين من الآن المصريين على موعد مع عدد كبير من التخفيضات يصل إلى 40% على جميع السلع الغذائية، المتوفرة بشكل كبير في كافة منافذ الدولة الرسمية، والهايبر ماركت الخاصة التي استجابت إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعتبر هذه المرة المبادرة الـ26 والتي دائمًا ما تحمل اسم "كلنا واحد" في السطور التالية نقدم عددا من التجارب التي خاضها مواطنون داخل منافذ البيع المعتدة في النسخ السابقة منها.

أكثر من 2254 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية، حرصت وزارة الداخلية على توافرها للمواطنين، بينها عدد كبير من السلاسل التجارية المعروفة، انضموا جميعًا للمبادرة، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والخضار والفاكهة موردة جميعها من تجار الجملة والتجزئة، لتكون جميعها متاحة للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

رحاب زيدان: أتابع أخبار مبادرات كلنا واحد باستمرار وفي انتظار المبادرة الجديدة

تقول رحاب زيدان، ثلاثنية، إنها تسكن داخل منطقة فيصل، وتعتبر نفسها محظوطة لأنها تعيش بالقرب من عدد من المنافذ الرسمية للتموين وكذلك المحال التجارية الكبرى التي تنضم للمبادرة، لذلك تعتبر أنه من السهل عليها الحصول على كافة احتياجات منزلها بسهولة.

تنتظر زيدان، ربة المنزل، بداية المبادرة والتي يفترض أنها فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين مع صباح اليوم الأول من يونيو، خاصة بعدما نما إلى علمها أن جميع المواد الغذائية التي تحتاج إليها ستكون متوفرة وبأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40% تحديدًا اللحوم التي تحتاج إليها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتريد توفيرها لأسرتها المكونة من خمسة أفراد.

عاطف علي: تجربة جيدة وأرجوا الاهتمام بالتنظيم

عاطف علي، موظف على المعاش، يقصد على منافذ مبادرة كلنا واحد، وينتظرها نظرًا لأنها مناسبة لدخله بعدما خرج إلى المعاش، لكن سنه الذي تجاوز الـ65، يحول دون تواجده بشكل كبير داخل طوابير طويلة وزحام شديد يقول علي: "عندي شكوى وياريت تهتموا بالمواد الغذائية عندكم ممتاز الحاجة طازة وأسعارها كويسة بس للأسف الزحمة صعبة أرجوا التنظيم".

يشير علي، من خلال شكواه إلى حالة الإقبال الكبيرة من المواطنين على مثل هذه المبادرات سواء داخل المنافذ الرسمية، أو الهايبر ماركت الذي يقصده هو شخصيًا للحصول على احتياجاته الشهرية داخل منطقة فيصل.

سمر العناني: أسعار اللحوم المخفضة تدفعني للتجربة

سمر العناني، ربة منزل، قالت إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنوني خلال الأشهر القليلة الماضية، وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار لا تزال أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء والحمراء في ازدياد، ومع اقتراب عيد الأضحى تحتاج إلى تأمين ما تحتاج إليه أسرتها من لحوم لإطعام أطفالها الثلاثة.

أشارت العناني، إلى أنها عادة ما تسمع عن مبادرة كلنا واحد التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات لكنها لم تقبل على الشراء منها في أي من النسخ السابقة، وإنما دفعها إلى التجربة هذه المرة أسعار اللحوم المخفضة والتي تقل عن أسعارها في محال الجزارة العادية والهايبر ماركت بفارق كبير يصل إلى 100 جنيه.

وأكدت ربة المنزل، أنها لم تكن تقدم على هذه التجربة إلا بعد أن أكدت لها صديقتها أنها قامت بشراء هذه اللحوم من قبل وحصلت على تجربة جيدة، وتعتبر اللحوم جيدة إذا ما تمت مقارنتها بأسعارها مقارنة بالأسعار الأخرى.