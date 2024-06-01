وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب المصارعة قبل المشاركة في الأولمبياد

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، ببعثة المنتخب القومي للمصارعة للاطمئنان علي آخر استعداداتهم لأولمبياد باريس 2024، وبحضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ومساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة.

وتطرق الاتصال بالاطمئنان على بعثة المنتخب المصري للمصارعة وطمأن رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود وزير الرياضة بجاهزية منتخب المصارعة واللاعبين للأولمبياد القادم، كما أثني رئيس الاتحاد المصري للمصارعة علي دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بجميع التفاصيل والذي يمثل دفعة كبيرة للاعبي المنتخب المصري للمصارعة.

كما تواصل وزير الرياضة بلاعب المنتخب محمد إبراهيم "كيشو" وطمأنه بتواصله مع مسؤولي اللجان الاولمبية الأفريقية "الانوكا" لإنهاء أزمة المستحقات المالية للاعب "منحة الانوكا "، مع اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف المبالغ المخصصة للاعب منتخبنا القومي للمصارعة

وانطلق معسكر منتخب مصر للمصارعة الرومانية في دولة كرواتيا في أول محطات برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وسافر منتخب المصارعة الرومانية إلى كرواتيا أول امس للدخول في معسكر مغلق والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 8 يونيو المقبل.

وتأهلت منتخبات محافظات الغربية والشرقية والوادي الجديد إلي دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الجمعة: فوز منتخب الغربية علي منتخب أسوان بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب مطاي.

وفاز في المباراة الثانية: منتخب محافظة منتخب الوادي الجديد علي منتخب كفر الشيخ بضريات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وألحق منتخب محافظة الشرقية هزيمة بمنتخب سوهاج، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.