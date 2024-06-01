السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام المجد والكرامة.. انطلاق الموسم السادس من برنامج الشاهد على إكسترا نيوز الليلة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحت عنوان "30 يونيو أيام المجد والكرامة"، ينطلق الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، الحادية عشرة مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

ويوثق "الباز" في الموسم السادس من برنامج "الشاهد" شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجالًا حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

موعد برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد الموسم السادس برنامج الشاهد أيام المجد والكرامة الباز محمد الباز

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